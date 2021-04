Super League | l’UEFA minaccia | “Calciatori eslusi da mondali ed europei”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 19 aprile 2021)– Laha portato il caos nel mondo del calcio. UEFA e FIFA sono pronte a dichiarare guerra ai club fondatori. Adesso Agnelli e gli altri presidenti rischiano grosso. Intanto arriva la prima risposta della UEFA infatti il presidente Ceferin ha parlato in conferenza stampa annunciando la nuova formula della Champions., le parole di Ceferin Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato in conferenza stampa della riforma della Champions, inoltre ha commentato la creazione della. Leggi anche:, adesso è UFFICIALI: il comunicato della Juventus “In un momento come questo, sottolineo in maniera decisa che la Uefa e il mondo del ...