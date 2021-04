Super League | la guerra del calcio uccide il romanticismo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 aprile 2021) La nascita dellascuote una tranquilla domenica di: frattura totale tra le big d’Europa e la UEFA, ma come al solito è solamente questione di soldi Una Serie A senza Inter, Milan e Juventus? Se tra le conseguenze delladovesse esserci anche questa, sarebbe difficile accettare la modernità come condizione accettabile per le nostre vite calcistiche. Ma ai potenti del football europeo interesserà pressoché zero del nostro animo romantico. Perché nessuno può avere dubbi sul fatto che la spaccatura promossa da una dozzina di club vada circoscritta nella fame insaziabile di denaro. A maggior ragione in tempi magri di covid e con un indebitamento medio da tripla cifra che si trascina da anni. Alle voci incontrollate della domenica ha fatto seguito il comunicato ufficiale che ...