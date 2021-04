Super League | il torneo che rivoluzionerebbe il calcio | regole | club partecipanti e composizione gironi

Leggi su mediagol

(Di lunedì 19 aprile 2021) La notizia in merito alla creazione dellapotrebbe sconvolgere ileuropeo.I topdi mezza Europa hanno scelto di fondare un campionato cheinteramente il mondo del. Tante polemiche intorno a questa decisione, dall'UEFA alla FIFA sono stati diramati dei comunicati che puntano il dito contro le squadre fondatrici e non solo. Chi parteciperà a tale manifestazione sarà chiaramente escluso da ogniorganizzato dai due organi federali, a rischio anche le competizioni nazionali. Nell'attesa che tutto diventi realtà, scopriamo come si andrebbe a comporre il suddetto.Vi saranno 20europei tra cui i 15 fondatori e 5 che di anno in anno verranno selezionati in base ai risultati ...