Super League | il Siviglia dice no Il comunicato ufficiale

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ilannuncia che non prenderà parte alla: ecco l’annuncio tramitedel club andaluso Il Sivigilia annuncia che non prederà parte alla: ecco il. «Date le informazioni che sono apparse in relazione alla creazione di una nuova competizione organizzata e gestita privatamente da club europei di diversi paesi, il Consiglio di amministrazione delFC vuole esprimere pubblicamente il suo netto rifiuto di un torneo basato esclusivamente su parametri economici e al di fuori del ambito di azione della UEFA, l’istituzione ombrello delle diverse federazioni nazionali di calcio continentale. Una competizione come quella che viene proposta, a cui si ...