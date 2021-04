Super League, i club fondatori avviano azioni legali contro UEFA e Fifa: “Non ostacolateci” (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella notte è nata la Superlega, nuovo consorzio formato da 12 club dei principali campionati del Vecchio Continente, tra cui Juventus, Inter e Milan, per l'Italia. L'obiettivo delle società è quello di creare una nuova competizione sovranazionale alternativa alla Champions League. Non si è fatta attendere la risposta della Fifa, che ha rilasciato una dichiarazione di emergenza dopo quanto accaduto, esprimendo la sua "disapprovazione per un campionato separatista europeo chiuso al di fuori delle strutture calcistiche internazionali". Questa mattina è arrivata la controrisposta dei 12 club che, come riportato dall'agenzia "Associated Press", hanno informato Fifa e UEFA - tramite una lettera inviata ai presidenti Gianni Infantino e Aleksandr Ceferin - di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella notte è nata lalega, nuovo consorzio formato da 12dei principali campionati del Vecchio Continente, tra cui Juventus, Inter e Milan, per l'Italia. L'obiettivo delle società è quello di creare una nuova competizione sovranazionale alternativa alla Champions. Non si è fatta attendere la risposta della, che ha rilasciato una dichiarazione di emergenza dopo quanto accaduto, esprimendo la sua "disapprovazione per un campionato separatista europeo chiuso al di fuori delle strutture calcistiche internazionali". Questa mattina è arrivata larisposta dei 12che, come riportato dall'agenzia "Associated Press", hanno informato- tramite una lettera inviata ai presidenti Gianni Infantino e Aleksandr Ceferin - di ...

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - GiuseppeA_7 : RT @Mritunjayy4: Agnelli and Perez during Juventus vs Real Madrid in super league - dist_game : RT @_RobertoErre: Le 12-15 fondatrici della Super League dovrebbero assolutamente andare fuori dai campionati nazionali, con 3,5 miliardi i… -