Super League | Glazer | “Si apre un nuovo capitolo per il calcio europeo”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Lo strappo alla fine è arrivato, in modo netto e fragoroso. Nella notte è infatti arrivato l’annuncio della nascita della, con la divisione tra 12 tra i più prestigiosi club continentali e la UEFA che sta sconvolgendo il. Nei giorni in cui si sarebbe dovuto discutere delle città che ospiteranno il prossimoe della riforma della Championsdal 2024 con l’allargamento da 32 a 36 squadre, è nata ufficialmente lalega, che vede l’adesione di dodici club fondatori, tra cui le italiane Juventus, Milan e Inter. Un evento destinato a modificare profondamente il mondo dele che sta provocando già in queste ore un vero e proprio terremoto. Con la UEFA pronta a dare battaglia ai dodici club che hanno ...

