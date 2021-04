Super League, furia Ceferin: “Tutto fatto per i soldi. Chi ama il calcio non merita questo” (Di lunedì 19 aprile 2021) La notizia della nascita della Super League ha sconvolto gli appassionati di calcio.Super League, FIFPro risponde all’UEFA e si schiera: “Ci opporremo all’esclusioni dei giocatori dalle Nazionali”Le prime indiscrezioni dei giorni scorsi si sono poi trasformate in realtà nella giornata di ieri, quando in una nota congiunta le 12 squadre interessate hanno diramato un comunicato. Una scelta che non è piaciuta alla quasi totalità degli addetti ai lavori legati al mondo del calcio e che sta destando grandi polemiche. Sulla questione è voluto intervenire il presidente in carica della Uefa Aleksander ?eferin, che ha criticato fortemente la scelta fatta.Il nativo di Lubiana sottolinea come la Uefa e i governi siano uniti per contrastare questa pazza idea, e spiega tutte le possibili misure: ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) La notizia della nascita dellaha sconvolto gli appassionati di, FIFPro risponde all’UEFA e si schiera: “Ci opporremo all’esclusioni dei giocatori dalle Nazionali”Le prime indiscrezioni dei giorni scorsi si sono poi trasformate in realtà nella giornata di ieri, quando in una nota congiunta le 12 squadre interessate hanno diramato un comunicato. Una scelta che non è piaciuta alla quasi totalità degli addetti ai lavori legati al mondo dele che sta destando grandi polemiche. Sulla questione è voluto intervenire il presidente in carica della Uefa Aleksander ?eferin, che ha criticato fortemente la scelta fatta.Il nativo di Lubiana sottolinea come la Uefa e i governi siano uniti per contrastare questa pazza idea, e spiega tutte le possibili misure: ...

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - Busonzio : RT @Fede9522: Poi, che il format della super league sia una merda, è verissimo, ma non venitemi a parlare di meritocrazia, che qua siamo al… - luca_fly1 : RT @_grazy87: Qui per ricordarvi che delle tre italiane oltre a Milan e Juve, anche l'Inter è tra i club fondatori di questa Super League.… -