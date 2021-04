Super League, FIFPro risponde all’UEFA e si schiera: “Ci opporremo all’esclusioni dei giocatori dalle Nazionali” (Di lunedì 19 aprile 2021) La FIFPro risponde all'Uefa prendendo posizioni dopo la nascita della Superlega.Si schiera e lo fa attraverso un comunicato il sindacato dei calciatori, FIFPro, dopo la nascita della Superlega. Il sindacato mondiale dei calciatori che riunisce 64 federazioni e più di 65mila atleti, si è infatti espressa su quanto sta succedendo attorno al progetto Superlega, opponendosi all'ipotesi di escludere i giocatori dei club che parteciperanno alla Superlega dalle rispettive Nazionali."Ci opporremo con forza alle misure di entrambe le parti che ostacolerebbero i diritti dei giocatori, come l'esclusione dalle loro squadre Nazionali"."Questo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Laall'Uefa prendendo posizioni dopo la nascita dellalega.Sie lo fa attraverso un comunicato il sindacato dei calciatori,, dopo la nascita dellalega. Il sindacato mondiale dei calciatori che riunisce 64 federazioni e più di 65mila atleti, si è infatti espressa su quanto sta succedendo attorno al progettolega, opponendosi all'ipotesi di escludere idei club che parteciperanno allalegarispettive."Cicon forza alle misure di entrambe le parti che ostacolerebbero i diritti dei, come l'esclusioneloro squadre"."Questo ...

