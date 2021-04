Super League | è nata la SuperLega che rivoluziona il mondo del calcio | cos' è | come funziona | quando parte

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Lo hanno già ribattezzato un golpe calcistico, quel che è certo è che quanto capitato nelle ultime 24 ore con la(oLega) è destinato a entrare nella storia non solo delma anche dello sport mondiale. 12 club (Atletico Madrid, Arsenal, Barcellona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham) hanno ufficialmente dato vita alla, e lo hanno fatto con una serie di comunicati congiunti pubblicati nella notte, uno strappo definitivo nei confronti di Uefa e Fifa, dalle quali con un simile gesto si sono chiamate fuori, per organizzare un nuovo torneo privato che rischia dire per sempre ildel, con conseguenze sui ...