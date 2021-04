Super League | da oggi il calcio europeo non sarà più lo stesso

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nella notte appena trascorsa è nata la, un nuovo torneo diche vede la partecipazione di dodici club fondatori, a cui si aggiungeranno a breve altre tre squadre, più cinque club che verranno selezionati in base ai risultati sportivi che otterranno nel corso della stagione. Il comunicato ufficiale diramato nella tarda serata di ieri ha scatenato la reazione di Uefa, Figa e leghe nazionali, contrarie alla nascita di una nuova competizione. Inoltre, come era prevedibile, l’ufficialità dellaLega ha generato profonde riflessioni sul futuro delda parte di addetti ai lavori e non. In questo articolo cercheremo di capire meglio qualeil format dellaeuropea di ...

Si chiama(o se preferite Superlega) lo tsunami che si è abbattuto sul calcio europeo, rischiando di mandare in tilt tutto il sistema. LaLega, "governata dai Club Fondatori", come ...Dalla Serie A alla Championsnulla sarà più come prima. Superlega: Milan - Inter - Juventus? ...poi nelle ultime settimane la svolta decisiva che di fatto ha cancellato il progetto di...UDINE. La Superlega è nata. Come funzionerà il nuovo torneo? Quanto vale? Quando inizia? "La Super League è una nuova competizione europea tra 20 club che comprendono 15 club fondatori e 5 qualificati ...Il progetto Agnelli Superlega era solo una questione di tempo: perché il presidente juventino è centrale in questo nuovo sodalizio ...