Super League: Ceferin vuole espellere i club in corsa nelle coppe europee (Di lunedì 19 aprile 2021) Aleksander Ceferin fa sul serio e vuole prendere seri provvedimenti dopo l’annuncio della Super League: espulsione per i club nelle coppe Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, fa sul serio. Dopo la conferenza stampa fiume con le aspre critiche per la Super League ed in particolare ad Andrea Agnelli, il presidente della UEFA vorrebbe passare subito all’azione. Come riportato da Sky Sport, Ceferin vorrebbe estromettere immediatamente le squadre che hanno aderito alla Super League che sono ancora in corsa in Champions League ed Europa League: ansia dunque per Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Manchester United e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Aleksanderfa sul serio eprendere seri provvedimenti dopo l’annuncio della: espulsione per iAleksander, presidente della UEFA, fa sul serio. Dopo la conferenza stampa fiume con le aspre critiche per laed in particolare ad Andrea Agnelli, il presidente della UEFA vorrebbe passare subito all’azione. Come riportato da Sky Sport,vorrebbe estromettere immediatamente le squadre che hanno aderito allache sono ancora inin Championsed Europa: ansia dunque per Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Manchester United e ...

