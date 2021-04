Super League | Cassano | «Chiedo a Gravina di espellere Inter | Juve e Milan»

Advertising

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - axl38 : Hanno trovato i colpevoli, ribadisco, CLAUDIO RANIERI BURINO IGNORANTE DI MERDA, viva la super league e Roma merda. - MilanPress_it : La posizione dell’Assocalciatori ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Super League

Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha parlato in relazione alla: ecco le dichiarazioni del numero uno dei ducali Kyle Krause, presidente del Parma, ha detto la sua sulla. Ecco le dichiarazioni del numero uno dei ducali su Twitter. "Sono ...Continuano le proteste in Inghilterra per la: si uniscono i tifosi di Liverpool e Leeds. E prosegue in campo - VIDEO Si protesta ancora dopo l'annuncio della: i tifosi di Leed e Liverpool si sono dati appuntamento fuori ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Il giorno dopo l'annuncio della nascita della Superlega e le dimissioni dall'ECA del presidente Andrea Agnelli e dei rappresentanti degli altri club coinvolti nel nuovo ...