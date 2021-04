Super League calcio | Draghi | ' Preservare le competizioni nazionali'

Advertising

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - tomasonidiego : RT @MilanNewsit: La Uefa accusa la Super League sui principi di uguaglianza ma ecco chi ha vinto i maggiori campionati in Europa da quando… - Carmela_oltre : RT @Agenzia_Italia: Draghi interviene sul progetto Super League: 'Preservare le competizioni nazionali' -

Ultime Notizie dalla rete : Super League

'Il governo segue con attenzione il dibattito sullacalcio'. Lo ha dichiarato Mario Draghi riferendosi al progetto, a cui al momento hanno aderito 12 squadre europee, di dar vita a un nuovo torneo calcistico. Il premier ha aggiunto che l'...La banca d'investimento statunitense avrebbe accettato di sottoscrivere un investimento iniziale di 3,5 miliardi di euro per aiutare le squadre a creare la, con pagamenti e spese ...Mentre l'Uefa minaccia pesanti ritorsioni nei confronti dei 12 club che hanno annunciato la fondazione della SuperLega, questi ultimi aprono al dialogo. In una lettera ...Come tutti gli sport si nutre dell'imprevedibile, del forse irripetibile. Diventa indimenticabile quando sovverte i pronostici. Di . Lorenzo Santucci ...