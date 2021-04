Super League calcio, Draghi: 'Preservare le competizioni nazionali' | L'Europa politica contro le 12 squadre 'ribelli' (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Il governo segue con attenzione il dibattito sulla Super League calcio'. Lo ha dichiarato Mario Draghi riferendosi al progetto, a cui al momento hanno aderito 12 squadre europee, di dar vita a un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Il governo segue con attenzione il dibattito sulla'. Lo ha dichiarato Marioriferendosi al progetto, a cui al momento hanno aderito 12europee, di dar vita a un ...

Advertising

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - BombeDiVlad : ?? #SuperLeague: c'è il no del #BayernMonaco ?? Le parole di #Rummenigge #LeBombeDiVlad #LBDV #News - ivanfcardia : RT @assocalciatori: ?? SUPER LEAGUE: SERVE UN ACCORDO PER TUTELARE IL SISTEMA ?? -