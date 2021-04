Super League, Brambati: “La trovo una follia. Juventus discontinua, credo nell’Atalanta”. E sulla zona rossa.. (Di lunedì 19 aprile 2021) Parola a Massimo Brambati.Super League, Völler non ci sta: “Crimine contro il calcio, Liverpool si vergogni. Bayern Monaco e Borussia? Hanno spina dorsale”L'ex calciatore di Palermo e Torino si è così espresso ai microfoni di TMW Radio in merito alla nota questione che sta spopolando nelle ultime ore: "Super League? Mi limito a dire che una squadra provinciale ha sempre il diritto di sognare. Così non esisterebbe la favola del Benevento che va a vincere a Torino contro la Juventus. C'è un modello simile nel basket, l'Eurolega, ma si continua a disputare il campionato. Io credo che certe situazioni economiche vengono minacciate per arrivare a qualcos'altro. Non credo che questa Superlega si attuerà, la trovo una ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Parola a Massimo, Völler non ci sta: “Crimine contro il calcio, Liverpool si vergogni. Bayern Monaco e Borussia? Hanno spina dorsale”L'ex calciatore di Palermo e Torino si è così espresso ai microfoni di TMW Radio in merito alla nota questione che sta spopolando nelle ultime ore: "? Mi limito a dire che una squadra provinciale ha sempre il diritto di sognare. Così non esisterebbe la favola del Benevento che va a vincere a Torino contro la. C'è un modello simile nel basket, l'Eurolega, ma si continua a disputare il campionato. Ioche certe situazioni economiche vengono minacciate per arrivare a qualcos'altro. Nonche questalega si attuerà, launa ...

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - Fprime86 : RT @sportmediaset: Juve, Milan e Inter all'Assemblea di Lega: 'Vogliamo continuare a stare in Serie A'. #SportMediaset - ij1hunna : RT @tbamz97: UEFA on..... Racism: Super League: -