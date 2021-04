Super League | Aulas non ci sta | «Col PSG costruiremo il futuro del calcio»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente del Lione, Jean Michel, critica la scelta di fondare la: ecco le parole sul progetto dei 12 club europei Jean Michel, presidente del Lione, riserva un’aspra critica alla scelta di fondare la. Le parole al sito ufficiale del club. «Un avvocato del Consiglio di Stato, ex della LFP ha confermato le possibili sanzioni. A questo possiamo aggiungere che questa nuova competizione non otterrà mai il sostegno popolare, perché mette in contrasto il denaro con il fair play, in un momento in cui dobbiamo essere più uniti. I nostri tifosi non possono entrare negli stadi e sono privati dei legami sociali. Dobbiamo costruire ponti, non muri.insieme a Nasser Al-Khelaïfi ildel ...