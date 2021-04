Sud Africa, immane incendio assedia la Capitale, Città del Capo. Video meteo (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Sud Africa ha un clima che presenta similitudini con quello mediterraneo, specie la parte meridionale, dove le estati sono secche, mentre è l'inverno la stagione delle piogge. Ad Aprile equivale il nostro mese di Ottobre, e le piogge autunnali tardano ad iniziare, così gli effetti della lunga siccità e dei venti che soffiano da nord, ovvero dall'entroterra, stanno favorendo l'espandersi di incendi ormai fuori controllo. Questi stanno giungendo sino al Città del Capo. https://www.youtube.com/watch?v=cIvpdqYOpMw L'articolo proviene da meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Sudha un clima che presenta similitudini con quello mediterraneo, specie la parte meridionale, dove le estati sono secche, mentre è l'inverno la stagione delle piogge. Ad Aprile equivale il nostro mese di Ottobre, e le piogge autunnali tardano ad iniziare, così gli effetti della lunga siccità e dei venti che soffiano da nord, ovvero dall'entroterra, stanno favorendo l'espandersi di incendi ormai fuori controllo. Questi stanno giungendo sino aldel. https://www.youtube.com/watch?v=cIvpdqYOpMw L'articolo proviene daGiornale.

