“Succederà stasera”. Isola dei Famosi: Elisa Isoardi, tutti se ne sono accorti. “Non si sono dubbi” (Di lunedì 19 aprile 2021) Puntata che si preannuncia bollente e ricca di sorprese quella dell’Isola dei Famosi di stasera. Dopo giorni complicati, per Ilary Blasi una buona notizia. Così almeno riporta TvBlog che lancia una clamorosa indiscrezione. sono stati giorni turbolenti per il programma segnati dal ritiro di Brando De Giorgi che oggi è tornato a parlare. Parole che puntano dritte al cuore dei suoi fan. “Allora eccoci qua, scusatemi se sono con gli occhiali da sole, mi sento un po’ sciocchino, ma non è un bel vedere. Mi sono collegato per tranquillizzare tutti voi. L’operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Mi sono arrivati tanti, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Puntata che si preannuncia bollente e ricca di sorprese quella dell’deidi. Dopo giorni complicati, per Ilary Blasi una buona notizia. Così almeno riporta TvBlog che lancia una clamorosa indiscrezione.stati giorni turbolenti per il programma segnati dal ritiro di Brando De Giorgi che oggi è tornato a parlare. Parole che puntano dritte al cuore dei suoi fan. “Allora eccoci qua, scusatemi secon gli occhiali da sole, mi sento un po’ sciocchino, ma non è un bel vedere. Micollegato per tranquillizzarevoi. L’operazione è andata proprio bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Miarrivati tanti, ...

Advertising

Tomele03 : @mick_napoli_ Eh forse chissà se stasera cosa succederà - danielelozzi : @Rickyrickyric89 @PinelliMeo non succederà mai, ne parlo stasera in live... i motivi sempre economici sono - axelvassallo : RT @gianmariablondy: @axelvassallo @RaiUno @AlessioBoni_FP @monicarametta @ivancotroneo1 Curiosissimo di vedere stasera cosa succederà nell… - juvemerdasempre : Forza ragazzi stasera non basta vincere perché per dare peso ad un’eventuale vittoria bisognerebbe farlo con almeno… - gianmariablondy : @axelvassallo @RaiUno @AlessioBoni_FP @monicarametta @ivancotroneo1 Curiosissimo di vedere stasera cosa succederà n… -

Ultime Notizie dalla rete : Succederà stasera Il Padova si schianta e il Perugia rivede la B aspettando il Sudtirol Se stasera (ore 21) il Sudtirol non vince a Trieste il Perugia si ritrova in testa alla classifica ... Restano, comunque, due partite prima di sapere cosa succederà davvero in questa volata super per ...

Anticipazioni de L'isola dei Famosi, puntata del 19 Aprile: scontri, nuove prove ed eliminato, accadrà di tutto! Però, cosa succederà stasera? Al momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo conferme ufficiali. Senza alcun dubbio, però, si parlerà di diversi argomenti. A partire, quindi, dalle nomination ...

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi pronta a tornare nel programma? Caffeina Magazine Se(ore 21) il Sudtirol non vince a Trieste il Perugia si ritrova in testa alla classifica ... Restano, comunque, due partite prima di sapere cosadavvero in questa volata super per ...Però, cosa? Al momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo conferme ufficiali. Senza alcun dubbio, però, si parlerà di diversi argomenti. A partire, quindi, dalle nomination ...