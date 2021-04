Su Netflix ‘Zero’: i ragazzi ‘invisibili’ del barrio protagonisti di un nuovo ritratto d’Italia (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Quando ho iniziato a scrivere questa serie una cosa che sentivo o mi dicevano spesso era ‘non esistono degli attori neri, delle attrici nere o registi neri italiani’. Ora abbiamo visto che ci sono, esistono e bisogna coinvolgerli. Credo che ‘Zero’ sia la prima finestra verso una rappresentazione (del mondo, ndr) migliore”. Così Antonio Dikele Distefano ha aperto la conferenza stampa virtuale di ‘Zero’: la nuova serie originale italiana Netflix in otto episodi (di circa venti minuti ciascuno), nata da un’idea di Distefano e liberamente ispirata al suo romanzo ‘Non ho mai avuto la mia età’ (edito da Mondadori). ZERO, DI COSA PARLA LA SERIE Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Quando ho iniziato a scrivere questa serie una cosa che sentivo o mi dicevano spesso era ‘non esistono degli attori neri, delle attrici nere o registi neri italiani’. Ora abbiamo visto che ci sono, esistono e bisogna coinvolgerli. Credo che ‘Zero’ sia la prima finestra verso una rappresentazione (del mondo, ndr) migliore”. Così Antonio Dikele Distefano ha aperto la conferenza stampa virtuale di ‘Zero’: la nuova serie originale italiana Netflix in otto episodi (di circa venti minuti ciascuno), nata da un’idea di Distefano e liberamente ispirata al suo romanzo ‘Non ho mai avuto la mia età’ (edito da Mondadori). ZERO, DI COSA PARLA LA SERIE

