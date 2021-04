Striscione dei tifosi ad Anfield: “Vergognatevi. Oggi è morto il Liverpool” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Liverpool rientra tra i 12 club fondatori della Superlega. Ma la notizia tra i tifosi dei Reds non è stata accolta in modo favorevole. Infatti è stato appeso all’esterno di Anfield un eloquente Striscione: “Vergognatevi. R.I.P. LFC 1892-2021”. A conferma che le perplessità su questo nuovo torneo non sorgono soltanto da chi non vi parteciperà. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilrientra tra i 12 club fondatori della Superlega. Ma la notizia tra idei Reds non è stata accolta in modo favorevole. Infatti è stato appeso all’esterno diun eloquente: “. R.I.P. LFC 1892-2021”. A conferma che le perplessità su questo nuovo torneo non sorgono soltanto da chi non vi parteciperà. L'articolo ilNapolista.

