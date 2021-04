Stefania Rocca ha una sorella che è la sua fotocopia | ecco di chi si tratta

Leggi su kronic

(Di lunedì 19 aprile 2021) La nota attrice italianaha unache le somiglia molto. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando(Instagram)Di origini piemontesi, l’attrice da giovane si è trasferita per un periodo nella nostra capitale, dove ha intrapreso gli studi di recitazione e successivamente di cinematografia. Qualche anno più tardi si è spostata oltreoceano, per la precisione a New York, città in cui ha frequentato l’Actors Studios. L’esordio ufficiale sul grande schermo risale al 1994, partecipando ad un cortometraggio, mentre l’anno seguente ha recitato nella pellicola intitolata “Palermo Milano – Solo andata”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...