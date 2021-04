Stefania Orlando pronta per Temptation Island? Cosa dichiara la showgirl sul programma (Di lunedì 19 aprile 2021) Intervistata su Radio Radio, Stefania Orlando ha parlato di alcuni progetti di musica e tv che la vedrebbero coinvolta senza però scendere troppo nei particolari: la Queen, dopo il GF VIP, ha saputo conquistarsi una grande fetta di pubblico grazie alle sue stilettate, tanto da essere diventata, insieme a Zorzi, uno dei personaggi più richiesti e chiacchierati. Stefania Orlando a Temptation Island? La risposta che spiazza Attualmente la showgirl e conduttrice è impegnata con ‘Babilonia’, ma il piccolo schermo resta l’altra sua grande passione e da qualche giorno il suo nome è stato avvicinato a Temptation Island: quanto è reale la sua partecipazione, insieme al marito Simone Gianlorenzi, al reality dei sentimenti? Leggi anche: ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 aprile 2021) Intervistata su Radio Radio,ha parlato di alcuni progetti di musica e tv che la vedrebbero coinvolta senza però scendere troppo nei particolari: la Queen, dopo il GF VIP, ha saputo conquistarsi una grande fetta di pubblico grazie alle sue stilettate, tanto da essere diventata, insieme a Zorzi, uno dei personaggi più richiesti e chiacchierati.? La risposta che spiazza Attualmente lae conduttrice è impegnata con ‘Babilonia’, ma il piccolo schermo resta l’altra sua grande passione e da qualche giorno il suo nome è stato avvicinato a: quanto è reale la sua partecipazione, insieme al marito Simone Gianlorenzi, al reality dei sentimenti? Leggi anche: ...

