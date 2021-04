Spostamenti dopo il 26 aprile tra regioni: come funzionerà il pass? (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli Spostamenti tra regioni torneranno possibili a partire dal prossimo 26 aprile. Ci si potrà dunque nuovamente spostare, dopo mesi di divieto assoluto, a patto però di rispettare alcune regole e di essere in possesso di un pass. Ma come funzioneranno allora gli Spostamenti tra una regione all’altra? E quando sarà possibile muoversi senza la paura di incappare in una multa? Il Governo Draghi ha buttato giù un piano mirato a far ripartire il paese in vista della bella stagione. E così, oltre alla riapertura dei bar e dei ristoranti (anche in questo caso con regole precise da rispettare) ci sarà anche la possibilità di viaggiare e spostarsi. Scopriamo in quali situazioni si potrà tornare a spostarsi tra le regioni e come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 aprile 2021) Glitratorneranno possibili a partire dal prossimo 26. Ci si potrà dunque nuovamente spostare,mesi di divieto assoluto, a patto però di rispettare alcune regole e di essere in possesso di un. Mafunzioneranno allora glitra una regione all’altra? E quando sarà possibile muoversi senza la paura di incappare in una multa? Il Governo Draghi ha buttato giù un piano mirato a far ripartire il paese in vista della bella stagione. E così, oltre alla riapertura dei bar e dei ristoranti (anche in questo caso con regole precise da rispettare) ci sarà anche la possibilità di viaggiare e spostarsi. Scopriamo in quali situazioni si potrà tornare a spostarsi tra le...

