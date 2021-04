Sport in lutto, la campionessa è morta a 37 anni. Vittima di un brutto incidente in gara (Di lunedì 19 aprile 2021) “Una notizia triste e straziante. pensieri e preghiere con la sua famiglia. RIP”. È uno dei tanti messaggi arrivati via Twitter e Instagram non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa. Dieci giorni fa era rimasta Vittima di un brutto incidente in gara. Per tutto questo tempo amici e famigliari sono rimasti appesi al filo della speranza, troncata di netto ieri con un comunicato dell’ospedale dove era ricoverata. “È con profonda tristezza che dobbiamo condividere la tragica notizia che non è morta ieri. La sua famiglia ringrazia tutti per la loro gentilezza nelle ultime settimane, in particolare il personale dell’ospedale. che è stato così professionale”. Il funerale, fa sapere la famiglia, sarà celebrato in maniera privato una volta che le restrizioni del Covid lo consentiranno. Aveva da poco ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) “Una notizia triste e straziante. pensieri e preghiere con la sua famiglia. RIP”. È uno dei tanti messaggi arrivati via Twitter e Instagram non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa. Dieci giorni fa era rimastadi unin. Per tutto questo tempo amici e famigliari sono rimasti appesi al filo della speranza, troncata di netto ieri con un comunicato dell’ospedale dove era ricoverata. “È con profonda tristezza che dobbiamo condividere la tragica notizia che non èieri. La sua famiglia ringrazia tutti per la loro gentilezza nelle ultime settimane, in particolare il personale dell’ospedale. che è stato così professionale”. Il funerale, fa sapere la famiglia, sarà celebrato in maniera privato una volta che le restrizioni del Covid lo consentiranno. Aveva da poco ...

