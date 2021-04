Spie russe e cinesi? Ecco la stretta di Londra contro gli 007

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nel corso del Queen’s Speech, la cerimonia di apertura del Parlamento britannico, del prossimo 11 maggio il primo ministro Boris Johnson annuncerà un disegno di legge per proteggere il Regno Unito dalledi Paesi ostili, compresi i cybercriminali. Lo rivela il Times, che parla di un aggiornamento dell’Official Secrets Act, definito dal governo “arcaico”, e di un premier “determinato a portare avanti le misure viste le crescenti preoccupazioni per le attività di Russia e Cina”. Che l’Official Secrets Act abbia bisogno di una revisione, l’ha riconosciuto anche Ken McCallum, il capo dell’MI5, che a ottobre aveva lamentato “lacune” e sottolineato come attività “che dobbiamo affrontare non possono attualmente essere perseguite nei tribunali”. Tra le misure previste ci sono l’estensione dell’Official Secrets Act all’arena cibernetica e l’obbligo per tutti gli individui ...