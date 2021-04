Speranza sapeva del report sparito, ecco la mail del capo Oms Europa: «L’ho incontrato, era deluso» (Di lunedì 19 aprile 2021) Speranza sempre più in difficoltà. A inchiodare il ministro della Salute sul piano pandemico e sul rapporto Oms, sparito ventiquattr’ore dopo la pubblicazione il 13 maggio 2020 ci sarebbe anche una lettera pubblicata in esclusiva dal Giornale. Il quotidiano è in possesso di un’altra lettera che, «il capo di Oms Europa Hans Kluge il 15 maggio ha scritto a Francesco Zambon, coordinatore dell’ufficio Oms di Venezia che ha redatto il report e che ha rispedito al mittente le correzioni chieste da Guerra e dalla dirigente Cristana Salvi per edulcorare le accuse alla gestione pandemica dell’Italia». Nella lettera, scrive il Giornale, «Kluge dice espressamente di aver incontrato il ministro della Salute e che lo stesso Speranza fosse molto deluso dal ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021)sempre più in difficoltà. A inchiodare il ministro della Salute sul piano pandemico e sul rapporto Oms,ventiquattr’ore dopo la pubblicazione il 13 maggio 2020 ci sarebbe anche una lettera pubblicata in esclusiva dal Giornale. Il quotidiano è in possesso di un’altra lettera che, «ildi OmsHans Kluge il 15 maggio ha scritto a Francesco Zambon, coordinatore dell’ufficio Oms di Venezia che ha redatto ile che ha rispedito al mittente le correzioni chieste da Guerra e dalla dirigente Cristana Salvi per edulcorare le accuse alla gestione pandemica dell’Italia». Nella lettera, scrive il Giornale, «Kluge dice espressamente di averil ministro della Salute e che lo stessofosse moltodal ...

