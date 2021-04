Spagna, il ‘miracolo Madrid’ che media tra economia e vite umane per me è fallimentare (Di lunedì 19 aprile 2021) di Gabriele Gelmini Dappertutto si parla del ‘miracolo Madrid’. I grandi quotidiani nostrani elogiano la capitale spagnola, dove si registrerebbero relativamente pochi decessi a fronte della decisione, presa da ottobre dalla presidentessa regionale Isabel Ayuso (Pp), di consentire la riapertura quasi totale degli esercizi commerciali: bar, negozi, ristoranti – ma anche teatri e cinema, con afflusso ridotto. Insomma, una strategia in controtendenza rispetto al senso comune. La ragione, spacciata per lungimiranza economica, è a mio avviso eminentemente politica: il liberi tutti aiuta a capitalizzare consensi e dovrebbe consentire una facile rielezione alle urne il 4 maggio (anche il voto si svolgerà in piena pandemia, ma tant’è). In proporzione i decessi, in una Madrid che tiene tutto aperto, sono inferiori a quelli di Milano, che oltre a contare meno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) di Gabriele Gelmini Dappertutto si parla del. I grandi quotidiani nostrani elogiano la capitale spagnola, dove si registrerebbero relativamente pochi decessi a fronte della decisione, presa da ottobre dalla presidentessa regionale Isabel Ayuso (Pp), di consentire la riapertura quasi totale degli esercizi commerciali: bar, negozi, ristoranti – ma anche teatri e cinema, con afflusso ridotto. Insomma, una strategia in controtendenza rispetto al senso comune. La ragione, spacciata per lungimiranza economica, è a mio avviso eminentemente politica: il liberi tutti aiuta a capitalizzare consensi e dovrebbe consentire una facile rielezione alle urne il 4 maggio (anche il voto si svolgerà in piena pandemia, ma tant’è). In proporzione i decessi, in una Madrid che tiene tutto aperto, sono inferiori a quelli di Milano, che oltre a contare meno ...

