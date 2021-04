Sottosegretario Salute Costa: “Finale di Coppa Italia e ultime di campionato con tifosi” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Sto cercando di far passare nel Governo un concetto di buon senso e concretezza. Se siamo convinti che per l’11 giugno, esordio degli Europei, possiamo garantire il 25% degli spettatori, possiamo ragionare in termini percentuali. Per la Finale di Coppa Italia che si gioca venti giorni prima, penso si possa pensare al 15-20% degli spettatori. E lo stesso si può dire per la Finale degli Internazionali di tennis“. Lo ha dichiarato Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Il rischio di perdere gli Europei c’è stato perché la richiesta dell’Uefa era molto precisa. C’è stata una forte pressione, dovevamo fare una scelta e abbiamo preso una decisione positiva. Il calcio ha fatto da apripista: partendo dalla ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “Sto cercando di far passare nel Governo un concetto di buon senso e concretezza. Se siamo convinti che per l’11 giugno, esordio degli Europei, possiamo garantire il 25% degli spettatori, possiamo ragionare in termini percentuali. Per ladiche si gioca venti giorni prima, penso si possa pensare al 15-20% degli spettatori. E lo stesso si può dire per ladegli Internazionali di tennis“. Lo ha dichiarato Andreaalla, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Il rischio di perdere gli Europei c’è stato perché la richiesta dell’Uefa era molto precisa. C’è stata una forte pressione, dovevamo fare una scelta e abbiamo preso una decisione positiva. Il calcio ha fatto da apripista: partendo dalla ...

Advertising

sportface2016 : Le parole del sottosegretario alla Salute Andrea Costa sulla #riapertura degli #stadi ai tifosi - sportface2016 : #Tokyo2020, le parole di Andrea #Costa (sottosegretario alla Salute) sulla possibilità di vaccinare gli atleti azzu… - CosenzaChannel : ??Far slittare l'inizio del coprifuoco dalle 22 alle 23. E' l'ipotesi su cui si sta riflettendo secondo il sottosegr… - QdSit : Far slittare l'inizio del coprifuoco dalle 22 alle 23. E' l'ipotesi su cui si sta riflettendo secondo il sottosegre… - fisco24_info : Coprifuoco, Costa: 'Possibile slittamento alle 23': Il sottosegretario alla Salute: 'Non è importante se già dal 26… -