«Sono un volontario di Sinopharm, il vaccino cinese che, per me, funziona» (Di lunedì 19 aprile 2021) Nell'estate del 2020, mentre in Italia si acquistavano i banchi a rotelle, il governo degli Emirati arabi uniti dava vita a una joint venture con il colosso farmaceutico cinese Sinopharm, allo scopo di sperimentare il vaccino nel Paese del Golfo e ottenere quindi, nei mesi successivi, un maggior numero di preparati per l'immunizzazione di massa: si gettavano le basi per quella che sarebbe poi diventata una delle campagne vaccinali più virtuose ed efficaci del mondo. Il dottor Massimo Cristaldi, milanese, da molti anni chirurgo presso l'Harley Street Medical Centre di Abu Dhabi, nel luglio 2020 decideva quindi di diventare un "volontario" nella sperimentazione del vaccino cinese Sinopharm, che aveva già superato le prime due fasi di trial e doveva iniziare la ...

