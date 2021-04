Sondaggi politici elettorali ultimi dati: Salvini e Lega scendono, FDI vola (Di lunedì 19 aprile 2021) Arrivano importanti dati dagli ultimi Sondaggi politici elettorali di questa settimana. Nella supermedia dei Sondaggi realizzata come sempre da Youtrend la Lega di Salvini resta il primo partito, ma perde ancora mezzo punto percentuale. Dietro di lei il PD è incalzato da Fratelli d’ Italia di Giorgia Meloni, vero partito vincitore di quest’ultimo mese, grazie anche all’opposizione al Governo Draghi. Vediamo tutti i dati e le intenzioni di voto. ultimi Sondaggi politici elettorali: La Lega di Salvini scende, bene Fratelli d’Italia della Meloni Secondo l’ultima supermedia dei Sondaggi elettorali ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 19 aprile 2021) Arrivano importantidaglidi questa settimana. Nella supermedia deirealizzata come sempre da Youtrend ladiresta il primo partito, ma perde ancora mezzo punto percentuale. Dietro di lei il PD è incalzato da Fratelli d’ Italia di Giorgia Meloni, vero partito vincitore di quest’ultimo mese, grazie anche all’opposizione al Governo Draghi. Vediamo tutti ie le intenzioni di voto.: Ladiscende, bene Fratelli d’Italia della Meloni Secondo l’ultima supermedia dei...

Advertising

fanpage : Crolla la fiducia nel governo e nel presidente del Consiglio, Mario Draghi - yy01329 : La scelta più difficile: A cura di Ferruccio Bovio. L’argomento sul quale ci soffermiamo oggi trae lo spunto da alc… - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 19 aprile 2021: il 12% degli italiani dice no al vaccino anti-Covid. I supporter… - ritafrediani : @franco45481797 Ma dove? - Sntgvn : RT @you_trend: ?? Nuova #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia: ?? Nuovo record per #FdI (17,4%), ora a -5 punti dalla #Lega ?? #PD e #M5S… -