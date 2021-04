Sondaggi politici elettorali oggi 19 aprile 2021: il 12% degli italiani dice no al vaccino anti-Covid. I supporter di Lega e Fdi i più scettici (Di lunedì 19 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi (19 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi – Il 12% degli italiani non ha nessuna intenzione di vaccinarsi contro il Covid: è quanto emerge da un Sondaggio effettuato da Ipsos per il Corriere della Sera. Secondo l’istituto presieduto da Nando Pagnoncelli, la percentuale sale al 20 considerando anche coloro che “preferirebbero valutare quale vaccino fare tra quelli disponibili”. Per quanto riguarda l’elettorato, i più scettici sono gli elettori della Lega (18%) e quelli di Fratelli d’Italia (16%), mentre solamente il 6 per cento dell’elettorato M5S, che in ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021)(19– Il 12%non ha nessuna intenzione di vaccinarsi contro il: è quanto emerge da uno effettuato da Ipsos per il Corriere della Sera. Secondo l’istituto presieduto da Nando Pagnoncelli, la percentuale sale al 20 considerando anche coloro che “preferirebbero valutare qualefare tra quelli disponibili”. Per quanto riguarda l’elettorato, i piùsono gli elettori della(18%) e quelli di Fratelli d’Italia (16%), mentre solamente il 6 per cento dell’elettorato M5S, che in ...

