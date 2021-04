Softball, Italia: è ufficialmente iniziato il raduno in Florida delle azzurre (Di lunedì 19 aprile 2021) L’operazione “Olimpiadi di Tokyo” sta prendendo sempre più forma nel fisico e nella mente della nazionale Italiana di Softball, che in questi giorni è volata alla volta del Florida per un periodo speciale di preparazione. Le azzurre di Federico Pizzolini infatti, in quel del Jackie Robinson Training Center di Vero Beach, hanno iniziato i loro allenamenti in vista dei test amichevoli che sosteranno il 25 e 26 aprile contro il Canada. Marta Gasparotto e Melany Sheldon, come si apprende dal sito ufficiale della FIBS, hanno riportato purtroppo un problema al ginocchio e uno al polso, ma per il momento lo staff medico della rappresentativa azzurra non sembra esprimere preoccupazione per due contrattempi che non mettono a repentaglio la presenza delle due nel confronto con le canadesi. Oltre ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) L’operazione “Olimpiadi di Tokyo” sta prendendo sempre più forma nel fisico e nella mente della nazionalena di, che in questi giorni è volata alla volta delper un periodo speciale di preparazione. Ledi Federico Pizzolini infatti, in quel del Jackie Robinson Training Center di Vero Beach, hannoi loro allenamenti in vista dei test amichevoli che sosteranno il 25 e 26 aprile contro il Canada. Marta Gasparotto e Melany Sheldon, come si apprende dal sito ufficiale della FIBS, hanno riportato purtroppo un problema al ginocchio e uno al polso, ma per il momento lo staff medico della rappresentativa azzurra non sembra esprimere preoccupazione per due contrattempi che non mettono a repentaglio la presenzadue nel confronto con le canadesi. Oltre ...

