SOCOM sta per tornare? Il writer di Days Gone e Syphon Filter vorrebbe lavorare su un nuovo gioco della serie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SOCOM sta

Everyeye Videogiochi

'SOCOM ha avuto un successo straordinario quando è uscito, era stato capace di superare le vendite di Syphon Filter di due a uno, se non ricordo male', ha raccontato Garvin. Sarebbe fantastico vedere ...Continua The Intercept: “L’ufficio dell’ispettore generale del Pentagono ha recentemente annunciato un’indagine per verificare se il Socom abbia implementato i mandati sulle ‘leggi di guerra’ e se i ...