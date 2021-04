slitta - orario - coprifuoco - costa

(Di lunedì 19 aprile 2021) In queste ore gira una notizia riguardo alle restrizioni da covid. L'inizio delpotrebbere dalle 22 alle 23. E' l'ipotesi su cui " a leggere l' AdnKronos - si sta riflettendo. Lo ...

Advertising

VelvetMagIta : #Verissimo cambia orario, #SilviaToffanin slitta: ecco cosa è successo #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : slitta orario

Tiscali Notizie

Se l'allungamento" dell'in cui scatta il coprifuoco "arriverà una o 2 settimane dopo, non credo sia questo il problema. Credo che dobbiamo essere consapevoli che è iniziata una fase nuova". Il ...Se l'allungamento ' dell'in cui scatta il coprifuoco ' arriverà una o 2 settimane dopo, non credo sia questo il problema. Credo che dobbiamo essere consapevoli che è iniziata una fase nuova '. ...L'ipotesi su cui sta riflettendo il Governo Far slittare l'inizio del coprifuoco dalle 22 alle 23. E' l'ipotesi su cui si sta riflettendo secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Credo ch ...Il coprifuoco slitta dalle 22 alle 23? Ecco cosa ha detto quest'oggi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa anche sulla scuola ...