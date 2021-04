Advertising

misteruplay2016 : Six Days in Fallujah sviluppato da Sony Santa Monica? Lo studio di God of War pare fosse coinvolto - Eurogamer_it : Anche Sony Santa Monica avrebbe lavorato a #SixDaysinFallujah. - GamingTalker : Six Days in Fallujah era in sviluppo presso Sony Santa Monica, secondo dei rumor - spaziogames : #Sony aveva messo le mani sul controverso #SixDaysInFallujah - ebmazandarani1 : RT @GiovaniIraniani: #Iran: 8 esecuzioni in 6 giorni. La Resistenza iraniana esorta l’ONU, l’UE e le organizzazioni per i diritti umani ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Six Days

Tom's Hardware Italia

Per chi non lo conoscesse,in Fallujah è uno sparatutto in prima persona realizzato da Highwire Games e Victura Inc., tratto da avvenimenti realmente accaduti , ovvero lo scontro in Fallujah tra Stati Uniti e Iraq. ...A request for such information shall be made in writing to the company no later than tenprior ... that the Board shall consist ofmembers, with no deputy members; that one Auditor shall be ...Six Days in Fallujah sarebbe passato anche nelle mani di Sony dopo la cancellazione di Konami. Il creative director di Days Gone, John Garvin, è stato recentemente intervistato dal creatore di God of ...Lo sviluppo travagliato di Six Days in Fallujah sembrerebbe essere passato anche sulla scrivania di Sony Santa Monica. Ecco le dichiarazioni di David Jaffe.