**Siria: Russia, 200 militanti uccisi in raid** (Di lunedì 19 aprile 2021) Mosca, 19 apr. (Adnkronos) – Le forze aree russe hanno ucciso duecento militanti in raid compiuti contro una base in Siria. Lo rende noto l'agenzia di stampa russa Interfax. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

