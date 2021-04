Simona Ventura a Oggi è un altro giorno mostra la sua foto da giovanissima (Di lunedì 19 aprile 2021) La nuova settimana di Oggi è un altro giorno si è aperta con due ospiti imperdibili: Simona Ventura e Alessio Boni. Dalla sua infanzia agli esordi in tv, la conduttrice di Game of Games si è raccontata senza filtri. In studio, inoltre, è stata mostrata una foto di una giovanissima Simona Ventura, risalente ai tempi della sua infanzia. Tempi in cui la conduttrice ha fatto intuire di aver trascorso felicemente, anche insieme ai suoi nonni. Oggi è un altro giorno, l'infanzia di Simona Ventura: 'Ero timidissima' Nel salotto di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha intervistato ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 aprile 2021) La nuova settimana diè unsi è aperta con due ospiti imperdibili:e Alessio Boni. Dalla sua infanzia agli esordi in tv, la conduttrice di Game of Games si è raccontata senza filtri. In studio, inoltre, è statata unadi una, risalente ai tempi della sua infanzia. Tempi in cui la conduttrice ha fatto intuire di aver trascorso felicemente, anche insieme ai suoi nonni.è un, l'infanzia di: 'Ero timidissima' Nel salotto diè un, Serena Bortone ha intervistato ...

Advertising

Simo_Ventura : Game of Games di Simona Ventura non è stato sospeso, in onda il martedì dopo lo show di Brignano - DrApocalypse : 12 anni fa Simona Ventura intervistava Lady Gaga (SDIBELELEIBA) e faceva la STORIA - video - _ShiverEyes : Bella l' intervista della Bortone a Simona. Mi fa piacere che Di Meo creda in lei ma please restituite a… - MoranShasa : RT @Tele_Visionaro: @MoranShasa @tvblogit @Simo_Ventura @altrogiornorai1 @corsi_gabriele Simona è una fuoriclasse Spero prima o poi possa… - Tele_Visionaro : @MoranShasa @tvblogit @Simo_Ventura @altrogiornorai1 @corsi_gabriele Simona è una fuoriclasse Spero prima o poi po… -