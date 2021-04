Siberia: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 19 aprile 2021) Siberia: trama, cast e streaming del film Questa sera, lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Siberia, film thriller del 2018 con la regia di Matthew Ross. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un losco commerciante di diamanti intraprende un viaggio fino in Russia nel tentativo di piazzare un misterioso diamante blu. Giunto nel paese, s’innamorerà di una donna Siberiana proprietaria di un piccolo caffé. L’affare non andrà come previsto e le conseguenze saranno un vero incubo per il protagonista, costretto a fare i conti con un commercio tra i più pericolosi e da cui è praticamente impossibile uscire indenni. Siberia: il cast del film Abbiamo visto la trama di Siberia, ma qual è il cast completo del ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondathriller del 2018 con la regia di Matthew Ross. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un losco commerciante di diamanti intraprende un viaggio fino in Russia nel tentativo di piazzare un misterioso diamante blu. Giunto nel paese, s’innamorerà di una donnana proprietaria di un piccolo caffé. L’affare non andrà come previsto e le conseguenze saranno un vero incubo per il protagonista, costretto a fare i conti con un commercio tra i più pericolosi e da cui è praticamente impossibile uscire indenni.: il cast delAbbiamo visto la trama di, ma qual è il cast completo del ...

