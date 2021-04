Si è sciolto l’iceberg A68 | era il più grande del mondo Il video girato dalla Royal Air Force

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Si èpiùdel, diventato una star dei social media e noto con il nome di A68. Lo riporta la Bbc. Eracirca 6.000 km quadrati, pesava quasi un miliardo di tonnellate e si era staccato dall’Antartide nel 2017. Secondo il National Ice Center degli Stati Uniti si è ormai frantumato in migliaia di piccoli pezzi che non valgono più la pena di essere monitorati.era diventato famoso quando, dopo un anno in cui non si era praticamente mosso, ha iniziato a spostarsi verso nord con una velocità crescente, cavalcando forti correnti e venti. La paura era che il mega blocco si andasse a schiantare contro i territori britannici della South Georgia. Invece, le onde, l’acqua calda e le temperature più elevate nell’Atlantico alla fine hanno fatto ...