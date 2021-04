Shopping | gli italiani lo adorano | ma non esagerano

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Amano fare, ma sono consapevoli delle proprie capacità di spesa e dei limiti finanziari. Gliscelgono quello che amano, ma sanno anche risparmiare. Lo segnala un’indagine condotta da Toluna per conto dellaapp Klarna, su un campione complessivo di 1.078sopra i 18 anni. La maggior parte degli, 8 su 10, allonon rinuncia, ma quasi tutti fanno attenzione a non esagerare, tant’è che 9 su 10 (l’89%) riescono a risparmiare un po’ di soldi ogni mese gestendo con attenzione il bilancio tra le entrate e le uscite. Gli acquisti sfrenati di chi non bada a spese sono una netta minoranza: riguardano solo il 4% del campione intervistato. Tutti gli altri, invece, sono piuttosto accorti: 44 su 100 acquistano quello che amano, pur tenendo conto di ...