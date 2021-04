Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: il trailer italiano del film Marvel (Di lunedì 19 aprile 2021) È uscito il trailer italiano di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, atteso film Marvel che arriverà in autunno. È uscito il trailer italiano di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, atteso film Marvel che arriverà in autunno. Si tratta del secondo lungometraggio della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, ed è il primo film del franchise ad avere un protagonista di origine asiatica, l'eroe omonimo che esiste nei fumetti dal 1973. Il trailer ita, uscito oggi per festeggiare il compleanno dell'attore principale Simu Liu, si focalizza sul rapporto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) È uscito ildi-Chi e ladei, attesoche arriverà in autunno. È uscito ildi-Chi e ladei, attesoche arriverà in autunno. Si tratta del secondo lungometraggio della Fase Quattro delCinematic Universe, ed è il primodel franchise ad avere un protagonista di origine asiatica, l'eroe omonimo che esiste nei fumetti dal 1973. Ilita, uscito oggi per festeggiare il compleanno dell'attore principale Simu Liu, si focalizza sul rapporto ...

Advertising

stark_ahsoka : RAGAAAA IL 3 SETTEMBRE SHANG CHI - pepisbaguette : RT @GOT7_italia: Sentite una voce famigliare in sottofondo? Jackson canterà la colonna sonora del nuovo film della Marvel “Shang Chi” ?? È u… - hoseok_il : RT @GOT7_italia: Sentite una voce famigliare in sottofondo? Jackson canterà la colonna sonora del nuovo film della Marvel “Shang Chi” ?? È u… - cremadicannoli : se shang chi non riesco a vederlo al cinema faccio la pazza e poi mi ammaxxo - blurryaure : Appena uscito il trailer di Shang chi e se non fosse per la scritta 'marvel studios' non l avrei mai collegato a loro -