«Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli» è il prossimo film Marvel che vedrai

(Di lunedì 19 aprile 2021) Da Avengers: Endgame sono passati due anni, per Black Widow sappiamo che dovremo aspettare fino a luglio, così il trailer di-Chi e ladeitotalmente inatteso) è una ventata di aria fresca per i tanti fan dell'Universo. Per carità, nel frattempo sono arrivate le prime serie tv, ma l'accoglienza per WandaVision e Falcon & The Winter Soldier è stata tiepida rispetto ai fasti del passato (e anche rispetto ai prodotti seriali del mondo Star Wars, concorrenti in casa Disney+). Il grosso delle speranze era ormai riposto nelle imminenti puntate della serie dedicata a Loki, in arrivo a giugno, ma sapere che invece è in pista anche un nuovoStudios e che, nonostante l'indicazione vaga di un ...