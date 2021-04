Shang-Chi e la Leggenda dei 10 anelli: il trailer e le prime foto del film Marvel (Di lunedì 19 aprile 2021) Finalmente ci arrivano le prime immagini dal film Marvel Shang-Chi e la Leggenda dei 10 anelli, con protagonista Simu Liu: guardiamo insieme le foto e il trailer della pellicola. Shang-Chi e la Leggenda dei 10 anelli è uno dei prossimi film dei Marvel Studios in arrivo sugli schermi, e quest'oggi abbiamo finalmente modo di vedere un primo trailer per la pellicola con Simu Liu diretta da Destin Daniel Cretton, e delle foto in esclusiva cortesia di Entertainment Weekly! Mentre aspettiamo con trepidazione il debutto di Black Widow, il MCU continua a regalarci contenuti, settimanalmente sotto forma di serie tv, e ora con un primo sguardo a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) Finalmente ci arrivano leimmagini dal-Chi e ladei 10, con protagonista Simu Liu: guardiamo insieme lee ildella pellicola.-Chi e ladei 10è uno dei prossimideiStudios in arrivo sugli schermi, e quest'oggi abbiamo finalmente modo di vedere un primoper la pellicola con Simu Liu diretta da Destin Daniel Cretton, e dellein esclusiva cortesia di Entertainment Weekly! Mentre aspettiamo con trepidazione il debutto di Black Widow, il MCU continua a regalarci contenuti, settimanalmente sotto forma di serie tv, e ora con un primo sguardo a ...

Advertising

jadesstar : RT @landofaII: #ShangChi Io che Marvel che sto per iniziare droppa il a… - eduzpe14 : SAIU O TRAILER DO SHANG CHI AAAAAAAAAAAA O BRUCE LEE DA MARVEL TA ON FIRE?????? - jiaerwife : @moringhann SAIU O TRAILER DE SHANG CHI CORRE LA - MangaForevernet : ? Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli - il teaser trailer ufficiale Italiano ? ? - arzzmatazz : RT @swarleyxstark: USCITO IL TRAILER DI SHANG CHI E ORA IL MIO HYPE ?? #ShangChi -