Advertising

sportface2016 : Serse #Cosmi sulla #Superlega: 'Emozioni del popolo, non dei mercanti: dategli il daspo' - RealHumanBean_7 : Serse Cosmi - Che Fare? - pellegrhipster : Che voglia di andare a daspare Florentino Perez insieme a Serse Cosmi - StePedrotti : @Ern4Pel Applausi a scena aperta X Serse Cosmi e X la citazione del Maestro Galeano !!! - rizlex1 : RT @Ern4Pel: Serse Cosmi la vede così. -

Ultime Notizie dalla rete : Serse Cosmi

Lo dice all'Adnkronos il tecnico del Crotone,. 'I grandi, quando sono in difficoltà, fanno sempre qualcosa per aggiustare i conti. Non credo comunque che la Superlega sia una proposta ..."Non siamo stati gli stessi in fase offensiva, ma siamo stati gli stessi in fase difensiva". Ha riassunto così la gara del Crotone,che subisce la quinta sconfitta su 6 gare alla guida della squadra calabrese: "Eravamo svuotati - ha detto con la sua solita franchezza - . E' stata la prima volta nella mia gestione a ...Squadre piene di giocatori costosi sono a serio rischio retrocessione. Lo strano caso del Crotone, ultimo coi due gioielli Simy e Messias ...Allo "Scida", il Crotone ospita la Sampdoria in occasione della 31ª giornata di Serie A. Le formazioni e come seguire la partita in tv e in streaming.