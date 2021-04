Serie C, ribaltone in casa Bari: ufficiale l’esonero di Carrera, fatale il pari contro il Palermo. Vicino il ritorno di Auteri (Di lunedì 19 aprile 2021) Clamoroso ribaltone in casa Bari.Il club biancorosso, dopo il 2-2 interno rimediato nel trentaseiesimo turno del Girone C di Serie C controil Palermo, ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Massimo Carrera. fatale la prestazione poco brillante della compagine pugliese, dominata dai siciliani per settanta minuti e sotto di due reti fino a quindici minuti dalla fine del match. Il pari comunque riagguantato in extremis, grazie alle reti di Mercurio al 75' e Perrotta al 91', non è bastato all'ex tecnico dello Spartak Mosca per salvare la panchina. Stagione fin troppo deludente per la formazione biancorossa, le cui ambizioni nel campionato in corso sono state ridimensionate anche dalla cavalcata brillante della Ternana di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Clamorosoin.Il club biancorosso, dopo il 2-2 interno rimediato nel trentaseiesimo turno del Girone C diil, ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Massimola prestazione poco brillante della compagine pugliese, dominata dai siciliani per settanta minuti e sotto di due reti fino a quindici minuti dalla fine del match. Ilcomunque riagguantato in extremis, grazie alle reti di Mercurio al 75' e Perrotta al 91', non è bastato all'ex tecnico dello Spartak Mosca per salvare la panchina. Stagione fin troppo deludente per la formazione biancorossa, le cui ambizioni nel campionato in corso sono state ridimensionate anche dalla cavalcata brillante della Ternana di ...

Advertising

zazoomblog : Serie C ribaltone in casa Bari: ufficiale l’esonero di Carrera fatale il pari contro il Palermo. Vicino il ritorno… - WiAnselmo : #SerieC, ribaltone in casa #Bari: ufficiale l'esonero di Carrera, fatale il pari contro il #Palermo. Vicino il rito… - Mediagol : #SerieC, ribaltone in casa #Bari: ufficiale l'esonero di Carrera, fatale il pari contro il #Palermo. Vicino il rito… - sportavellino : Ribaltone a Bari: via Carrera, torna Auteri - - OdeonZ__ : Ribaltone Toro: ripresa da favola e la Roma scompare. Fonseca, addio 4° posto? -