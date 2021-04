Serie C, la Corte Federale d’Appello ha accolto il ricorso del Livorno: restituiti 3 punti in classifica (Di lunedì 19 aprile 2021) La Corte Federale d’Appello della FIGC ha accolto il ricorso presentato dal Livorno e dal presidente Giorgio Heller in relazione alla penalizzazione di tre punti inflitta nelle scorse settimane. Tale sanzione è stata cancellata con il Livorno che sale a quota 28 punti nella classifica del Girone A di Serie C agganciando la Lucchese. Foto: Logo Livorno Calcio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Ladella FIGC hailpresentato dale dal presidente Giorgio Heller in relazione alla penalizzazione di treinflitta nelle scorse settimane. Tale sanzione è stata cancellata con ilche sale a quota 28nelladel Girone A diC agganciando la Lucchese. Foto: LogoCalcio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

