Serie B | il recupero Pordenone-Pisa anticipato al 24 aprile

(Di lunedì 19 aprile 2021) Cambia la data deldi. La partita, valida per l’11esima giornata di ritorno dellaB 2020/2021, rinviata su richiesta dei friulani a causa del Covid, era stata riprogrammata per martedì 27. La nuova data comunicata dalla Lega diB tramite un comunicato è quella di sabato 242021 alle ore 16. SportFace.

Advertising

megabasket : Dolomiti Energia Trentino, mercoledì il recupero contro Sassari - tuttomonza : Serie B, Pescara-Entella si giocherà alle 14 di martedì 27 #SerieB #recupero #Pescara #Entella - PicenoTime : Serie B, anticipata data recupero Pordenone-Pisa e fissato orario gara Pescara-Entella - sportli26181512 : Serie A, le migliori giocate della 31^ giornata: Un filtrante di Obiang, un incredibile recupero di Mandragora e al… - junews24com : Infortunio Chiesa: fissati i tempi di recupero. Ecco quando torna - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie recupero

Fantacalcio ®

210 del 9 aprile u.s.; stabilisce che ildell'11ª giornata di ritorno del CampionatoBKT 2020/2021 sia ridefinito come segue: 11ª giornata di ritorno Sabato 24 aprile 2021 ore 16.00 ...Ildella trentaquattresima giornata del campionato diB 2020/2021 si giocherà martedì 27 aprile alle ore 14. PESCARA - La LegaB, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato l'...La Lega serie B ha fissato le date di alcuni recuperi del campionato di serie B, fermato per il cluster che si è sviluppato in casa Pescara. Nel dettaglio: 11ª giornata di ritorno ...La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca al PalaBianchini il recupero della 19a giornata di Serie A2 contro la Giorgio Tesi Group Pistoia.