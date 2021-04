Serie B: calendario rivoluzionato, il campionato terminerà il 10 maggio (Di lunedì 19 aprile 2021) Le ultime quattro giornate di Serie B sono state posticipate di due settimane. È questa la decisione ufficiale con la quale si conta di riuscire ad "attendere" il Pescara (che è stato fermato dalle ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 aprile 2021) Le ultime quattro giornate diB sono state posticipate di due settimane. È questa la decisione ufficiale con la quale si conta di riuscire ad "attendere" il Pescara (che è stato fermato dalle ...

Advertising

SkySport : Serie A, è volata per qualificarsi alla Champions: il calendario delle 6 squadre in corsa - PallacMantovana : Fase a orologio, Girone Azzurro: il calendario ?? - martino09976849 : @MarianoCasula Allo stesso modo la serie A andrà a morire lentamente,mettiamo che hai un calendario del genere: Cr… - AndreArmageddon : @Andress92573139 @calcioinglese Qui non riusciamo a ridurre la serie A a 18 squadre, e abbiamo il calendario ingolf… - Profilo3Marco : RT @SkySport: Serie A, è volata per qualificarsi alla Champions: il calendario delle 6 squadre in corsa -