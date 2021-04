Serie A, la corsa Champions League: è bagarre. Tre squadre per cinque posti, il calendario a confronto (Di lunedì 19 aprile 2021) La 31esima giornata del campionato di Serie A ha fornito nuove interessanti indicazioni per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan si conferma al secondo posto, la squadra di Stefano Pioli ha superato il Genoa con il risultato di 2-1. La sfida più importante è stata quella tra Atalanta e Juventus, la compagine di Gasperini ha vinto con il risultato di 1-0 grazie al gol dalla distanza realizzato da Malinovskyi. La Lazio deve recuperare ancora la gara contro il Torino ed è pienamente in corsa dopo il successo contro il Benevento. Il ko della Roma ha complicato la corsa dei giallorossi che sembrano voler puntare tutto sull’Europa League, ottimo pareggio del Napoli contro la capolista Inter. Serie A, la corsa Champions ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) La 31esima giornata del campionato diA ha fornito nuove interessanti indicazioni per la qualificazione alla prossima. Il Milan si conferma al secondo posto, la squadra di Stefano Pioli ha superato il Genoa con il risultato di 2-1. La sfida più importante è stata quella tra Atalanta e Juventus, la compagine di Gasperini ha vinto con il risultato di 1-0 grazie al gol dalla distanza realizzato da Malinovskyi. La Lazio deve recuperare ancora la gara contro il Torino ed è pienamente indopo il successo contro il Benevento. Il ko della Roma ha complicato ladei giallorossi che sembrano voler puntare tutto sull’Europa, ottimo pareggio del Napoli contro la capolista Inter.A, la...

