Serie A | cominciata l’assemblea | ci sono anche Juventus | Inter e Milan Le ultime

(Di lunedì 19 aprile 2021) È iniziata la riunione tra i club diA per discutere della questione Superlega: citra i club diA per discutere della questione Superlega con la presenzadi. Inizialmente le tre squadre partecipanti alla nuova competizione europea sembravano escluse dalla riunione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Verona e Cagliari starebbero per chiedere ufficialmente l'esclusione dalla Serie A di Inter, Milan e Juventus. Insomma, la partita (non di calcio ma di scacchi, stavolta) è appena cominciata. La diretta da Milano: l'assemblea di Lega Serie A per parlare della Superlega Dopo la notizia shock della Superlega (qui tutte le reazioni, comprese le dure parole di Ceferin e quelle di sostegno di Mourinho).